Cıbıltepe'de kayak keyfi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sömestr tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen aileler ve öğrenciler Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın etti.

İlçenin 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki tesislerde yarıyıl tatilinin son gününde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kar kalınlığının pistlerde 150 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Turistlerin yanı sıra yarı yıl tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş da çocuklarıyla kayak merkezlerine geldi.

Sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak geçiren vatandaşlar ve öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde kayak öğretmenliği yapan İbrahim Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin son gününde kayakseverlerin pistlere akın ettiğini söyledi.

Tatilcilerin, sarıçamlar arasında, kristal kar üzerinde kayağın keyfini yaşadığı belirten Demirci, "Kayak merkezindeki yarıyıl tatili bu sene dolu dolu geçti. Şu anda bütün pistler, kayak için ideal durumda ve hava çok güzel. Kayakseverler pistlerde kayağın keyfini yaşıyor. Sarıkamış eski günlerine döndü ve bundan sonra çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Çocuğuyla kayak yapan Zafer Özcan da tatilin son gününü değerlendirdiklerini belirterek, "Güneş pırıl pırıl, pistler çok güzel. Herkesin Sarıkamış'ı görmesi lazım." dedi.

Bazı vatandaşlar da kayak molasında kar üzerinde halay çekerek stres attı.

Cıbıltepe'de, toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 9 slalom ve bir snowboard pistinin yanı sıra saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyejle konuklara hizmet veriliyor.