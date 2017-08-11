Cibuti Milli Eğitim Bakanı Mahmud'dan MEB'e ziyaret

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) gerçekleşen ziyarette, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem ile Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Mahmud, Türkiye ile Cibuti arasında 22 Şubat 2017'de imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na ilişkin konuları görüştü.

Bakan Mahmud, eğitim anlaşmasının bir an önce uygulanmasını istediklerini belirterek, Türkiye'yi model olarak gördüklerini ve ilham aldıklarını söyledi. Bunun için bir çalışma toplantısı da yapmayı istediklerini ifade eden Mahmud, konuya çok önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Erdem, Cibuti'nin anlaşmaya ilişkin konuyu yakından takip etmesinin önemine dikkati çekerek, "Ülkelerin bakanlıkları arasındaki anlaşmalar ve onların uygulamaları çok zaman alıyor. Şubatta yapılan anlaşmada heyetlerin gidip gelmesi, en azından komisyonun kurulması gibi çok somut adımların 3, 4 ay içinde atılabilmesi iyi bir gelişmedir." dedi.

Cibuti'ye yapabilecekleri her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Erdem, anlaşmanın uygulanma sürecini takip edeceklerini söyledi.

Erdem, mesleki ve teknik eğitim alanında Türkiye'nin tecrübelerinin Cibuti ile paylaşılması, eğitim ve turizm alanında öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi için 3 uzmanın Cibuti'de görevlendirildiğini kaydetti.

Orhan Erdem, "Bizim büyük hassasiyetimiz olan FETÖ konusundaki kararlılıkları için Cibuti'ye ayrıca teşekkür etmek isterim." dedi.