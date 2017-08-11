Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Cibuti Milli Eğitim Bakanı Mahmud'dan MEB'e ziyaret

- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Mahmud ile görüştü - Ziyarette, Türkiye ile Cibuti arasında 22 Şubat 2017'de imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na ilişkin konular ele alındı

Cibuti Milli Eğitim Bakanı Mahmud'dan MEB'e ziyaret

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) gerçekleşen ziyarette, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem ile Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Mahmud, Türkiye ile Cibuti arasında 22 Şubat 2017'de imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na ilişkin konuları görüştü.

Bakan Mahmud, eğitim anlaşmasının bir an önce uygulanmasını istediklerini belirterek, Türkiye'yi model olarak gördüklerini ve ilham aldıklarını söyledi. Bunun için bir çalışma toplantısı da yapmayı istediklerini ifade eden Mahmud, konuya çok önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Erdem, Cibuti'nin anlaşmaya ilişkin konuyu yakından takip etmesinin önemine dikkati çekerek, "Ülkelerin bakanlıkları arasındaki anlaşmalar ve onların uygulamaları çok zaman alıyor. Şubatta yapılan anlaşmada heyetlerin gidip gelmesi, en azından komisyonun kurulması gibi çok somut adımların 3, 4 ay içinde atılabilmesi iyi bir gelişmedir." dedi.

Cibuti'ye yapabilecekleri her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Erdem, anlaşmanın uygulanma sürecini takip edeceklerini söyledi.

Erdem, mesleki ve teknik eğitim alanında Türkiye'nin tecrübelerinin Cibuti ile paylaşılması, eğitim ve turizm alanında öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi için 3 uzmanın Cibuti'de görevlendirildiğini kaydetti.

Orhan Erdem, "Bizim büyük hassasiyetimiz olan FETÖ konusundaki kararlılıkları için Cibuti'ye ayrıca teşekkür etmek isterim." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CibutiKabulMEBZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5