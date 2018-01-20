Çiçek kenti Antalya'nın çelenkleri de çiçekten olsun talebi

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin 100 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 65'i her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'dan karşılanıyor.

Merkez ve ilçelerinde seralarda üretilen çiçekler hasat edilerek, farklı ülkelere ihraç ediliyor. Kepez ilçesindeki çiçek mezatına katılan Vali Münir Karaloğlu, üreticilerle bir araya geldi.

Kesme çiçek üretiminin yüzde 85'inin sağlandığı Antalya'da üreticiler, Vali Karaloğlu'ndan cenaze ve törenlere teneke çelenk gönderilmemesini, hastanelere de çiçek alınmasını talep etti.

Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Karaloğlu, süs bitkileri bakımından Türkiye'nin 100 milyon dolarlık ihracat potansiyeli olduğunu, bunun yüzde 65'inin Antalya'dan karşılandığını söyledi.

Antalya'nın turizmin yanında tarımsal faaliyetleriyle de ön plana çıktığını vurgulayan Karaloğlu, "Tarımsal faaliyetlerde serada üretilen sebze, Gazipaşa'nın, Alanya'nın muzu, avokadosu, Finike'nin portakalı bilinir ama çiçekçilikte çok bilinmez. Kesme çiçeklikte Türkiye üretiminin yüzde 85'i Antalya'da üretiliyor. Üretim alanlarının genişlemesi için farklı çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

- "Cenazelere teneke çelenk gönderilmesin"

Karaloğlu, Antalya'da en kolay büyütülebilecek tarımsal faaliyetin kesme çiçek sektörü olduğunu belirterek, üreticinin dile getirdiği sorunları çözüme kavuşturmak için el birliğiyle çalışacaklarını anlattı.

Hastanelere çiçek alınmamasına ilişkin de Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının yasaklayıcı bir hükmü yoksa bu sorun çözülebilir. Ancak hijyen bakımından yasaklayıcı bir hükmü varsa ona bizim yapacağımız bir şey yok. Çiçek kullanmayı teşvik edici faaliyetler yapmamız lazım. Cenazelere gidiyoruz, tenekeden çelenkler olmasın çiçek kentinde. Çiçek gibi çelenklerimiz olsun. Bu gerçekten kentin ürettiğine sahip çıkması açısından önemli. En azından Antalya buna örnek olabilir. Vakıflarımız, derneklerimiz, teneke çelenkten vazgeçip, kentin ürettiğini tüketme noktasında yardımcı olabilir. Belediyelerimiz katkı sağlayabilir. Aşıklarımız biraz fazla çiçek tüketirse daha çok çiçek satarız."

Mezatın ardından çiçek seralarını gezerek, çiftçilerle sohbet eden Vali Karaloğlu, çiçek hasadı yaptı.