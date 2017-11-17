Çiçeklerle şehidin eşine koştular

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinden İzmir'e gelen öğrenciler, ilçede görev yaparken şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'ın doğum gününde eşini ziyaret etti.

Malazgirt'ten İzmir'e gelen 50 öğrenci, şehidin doğum gününde İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığının nizamiye girişinde ellerinde karanfillerle beklemeye başladı.

Beraberinde oğlu Burak, kızı İrem'le birlikte İzmir İl Jandarma Alay Komutanlığına gelen şehidin eşi Sibel Funda Kulaksız'a doğru koşarak sarılan öğrenciler, şehit eşine ellerindeki çiçekleri verdi.

Duygulanan Kulaksız'ın yanına gelen 13 yaşındaki Baran Bari, üzerindeki kazağı şehit binbaşı Arslan Kulaksız'ın ağabeyi Baver'e hediye ettiğini belirterek, kazağı bugün özel olarak giydiğini söyledi.

Bari, "Ağabeyim ilçede girdiği bir sınavda başarılı olunca Arslan binbaşımız bu kazağı hediye etmişti. Şimdi ise bu kazağı ben giyiyorum. Onun hatırası olarak saklayacağım kazağımı büyüdüğümde çocuklarıma ve torunlarıma da göstermek istiyorum." diye konuştu.

Baran Bari'ye sarılarak öpen şehidin eşi Kulaksız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin doğum gününde şehit olduğu ilçeden gelen çocukların kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Kulaksız, böylesi bir gururun kimseye nasip olmayacağını belirtti.

Bütün çocuklara tek tek sarılan Kulaksız, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz, onlar bizim umudumuz. Onlar bizi böyle karşıladığına göre demek ki çok iyi yerdeyiz. Eşim onların başını okşardı, eğitimlerini çok önemserdi. Her gittiği yerde bayrağımızı dalgalandırdı. Çok iyi bir komutandı. Bugün eşim 48 yaşına bastı, doğum gününde bu çocukların burada olması onun büyüklüğünü gösteriyor." diye konuştu.

Eşinin göğsünü siper ederek, kendisini saldırıdan kurtardığını belirten Kulaksız, saldırı anını evlerinin penceresinden gördüğünü söyleyen 11 yaşındaki Arda Tekin ile de yakından ilgilendi.

Arda'nın akrabalarının saldırı sonrası yardıma koştuğunu hatırladığını aktaran Sibel Funda Kulaksız, şehit olan eşinin de yardımsever bir kişiliği olduğundan bahsetti. Kulaksız, şöyle konuştu:

"Bu vatan bölünemez, bu söz konusu dahi olamaz. Bak görüyorsunuz burada da nice nesiller yetiştirdik biz. Ben yıllardır doğudayım, orada büyüdüm, asla bir ayrımı kabul etmiyoruz. Babam ve eşim askerdi. Terör denen şey dışarıdan bize geliyor. Bizim şehitlerimiz olduğu müddetçe bu vatan ayakta duracak. Bugün de eşimi rüyamda yine gördüm. Askeri kıyafetleriyle karşımdaydı. Hacca gitmiştim orada da eşimle birlikte Kabe'de zemzem içtiğimizi görmüştüm. Böyle vatan millet sevgisiyle dolu askerlerimiz, polislerimiz oldukça, halkımız oldukça biz dimdik ayaktayız."

- Saldırı olacak diye uyarmış

Kulaksız eşinin şehit olduğu, kendisinin de yaralı kurtulduğu saldırı anını da anlattı.

Saldırıyı gören Arda ile sohbet ettiğinde o anların tekrar gözünde canlandığını ifade eden Kulaksız, saldırıdan 10 gün önce eşinin şehit edildiği noktaya yakın yerde bulunan Arda'nın evini ziyaret ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ardaların tavukları ördekleri vardı, onları sevmiştik. Arda ateş ettiklerinde camdan bakmış her şeyi görmüş hatta onun babası yardıma koştu. Eşim bana göğsünü siper etti. Ondan sonra silahını çekti. 'Allah' dedi silahını çekti. İkimiz de kapıları açtık. Kırılan camların üzerine ben yattım. Onun da camların üzerine yattığını ateş edeceğini sanıyorum. Meğerse o kalbinden vurulduğu için orada bayılmış. Oradaki Arda'nın annesinden falan yardım istedim. Oradaki sivillere ateş ediyorlar yatın diye uyardım. Sonra ben kendi kolumu sardım. Bayılmayayım ki eşime yardım edeyim diye düşünüyordum. Ben bir astsubay ve oradaki vatandaşlarla birlikte eşimi taşıdık. Herkes bilsin ki biz şehit eşleri olarak çok güçlü kadınlarız. Böyle de dik duracağız, dik durduğumuzu da göstereceğiz. Biz devletimizin, milletimizin yanındayız."

Saldırıdan günler önce ilçede çok sevilen bir kişiye suikast yapılacağına dair ihbar olduğunu kaydeden Kulaksız, "Bunun ihbarını almıştık. Eşim bunu kendi üstüne konduramadı. Askerinden rütbelisine, doktorundan savcısına kadar herkesi uyardı. Ama bu onun şehadetiymiş, orada bana göğsünü siper ederek son nefesiymiş. Ben de kolumdan değil göğsümden yaralandım. Ben de ölebilirdim ama o şehitlik mertebesine ulaştı." şeklinde konuştu.

Şehit Arslan Kulaksız için lokma hayrı yapılması sonrası Malazgirtli bir öğrenci Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Daha sonra arama kurtarma, bomba, uyuşturucu ve iz takip köpeklerinin gösterisini izleyen öğrenciler kendilerini bekleyen motosiklet timleri ile gezinti yaptı.

Arslan Kulaksızın görev yaptığı sırada çocuklarla çekilmiş fotoğraflarından oluşan sergiyi gezen öğrenciler, Çiğli 2. Ana Jet Komutanlığındaki uçakları inceledikten sonra İzmir'den ayrıldı.

Binbaşı Kulaksız, 27 Temmuz 2015'te ilçe merkezinde eşi ve çocuğuyla bulunduğu otomobiline bölücü teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilmişti.

