EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, "Bu sene ortaklarımızdan aldığımız ürün 277 bin ton. Çiftçimize 682 milyon para ödedik." dedi.

Edirne Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi seçimlerinde üreticilere hitap eden Sezen, Trakya Birlik'in 2018 yılında ayçiçeğinin tonunu geçen yıla göre yüzde 35 zamla 2 bin 320 liradan aldığını ifade etti.

Trakya Birlik'in Türkiye'nin en büyük üretici birliklerinin başında geldiğini ve her zaman üretimden yana olduğunu belirten Sezen, "Trakya Birlik'in ayçiçeği alım fiyatı geçen yıl tonda bin 720 liraydı. 2018'de ise 2 bin 320 lira verdik. Yüzde 35'lik artış yaşandı. Bu sene beklenilmeyen şartların oluştuğu, hiç kimsenin aklına gelmeyen olayların yaşandığı bir sene. Buna rağmen yüzde 35 fark verdik. Piyasaya yansımalar yüzde 35 mi oldu? Hayır. İki yıl arasındaki dolar farkı yüzde 78. Bizim bugüne kadar sattığımız rafine yağa yapılan zam yüzde 14. Yani ortaklarımıza yüzde 35 fark verdik ancak bunun karşısında tüketiciye bu artışı zam olarak yansıtmadık. Trakya Birlik büyük bir kurum. Trakya Birlik bundan sonra daha iyi yerlere gelecektir. Ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hiçbir çiftçimize borcumuz yok"

Ayçiçeği üreticisinin yanında olduklarını vurgulayan Sezen, Trakya Birlik'in üreticilere borçları olmadığını dile getirdi.

Üretimin ve üreticinin lehine olacak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Sezen, şöyle devam etti:

"Trakya Birlik Yönetim Kurulu olarak sizlerin aleyhinde bir karar almadık. Bu sene ortaklarımızdan aldığımız ürün 277 bin ton. Çiftçimize 682 milyon para ödedik. Ödeme süremiz de en kısa 27 gün en uzun 32 gün. Ama baştan 19 Eylül'e kadar para ödenmedi. Geçen seneki sistemi arkadaşlarım istemesine rağmen ben karşı çıktım. Trakya Birlik'in sıcak parası var 400 milyon civarında. Bunlar açık, kimseden sakladığımız bir şey yok. Bu paranın 230 milyonu çiftçimizin üzerineydi. 120 milyon da bayilerimin üzerine var. Çiftçiden dönen zaten belliydi. Elimizde 50 milyon gibi bir rakam görünüyor. Bu para nerede? Buğday aldık. Ham yağ stokumuz var. Yani hasada girdik elimizde bir kuruş para yok. O nedenle '19 Eylül'e kadar ödeme yapmayacağız ama başlayınca da bir daha bırakmayacağız' dedik. Çok şükür koparmadan, hiç kimseden problem duymadan herkesin işini çözmeye çalıştık. O nedenle tüm Trakya Birlik camiasında 277 bin ton malın karşılığı 682 milyon tamamen ödenmiş vaziyette. Bugün hiçbir çiftçimize borcumuz yok. Biz kooperatiflerimizi ve birliklerimizi bundan sonra karlı duruma getirmek zorundayız. Kooperatiflerimiz karlı olursa çiftimize kar payı dağıtabilecekler."

