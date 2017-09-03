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Çiftler "çekişmeli" boşandı

- Türkiye'de, geçen yıl açılan 212 bin 945 boşanma davasının 113 bin 892'si evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan "çekişmeli" davalardan oluştu - Aynı nedenden mahkemelerdeki anlaşmalı boşanma davası sayısı ise 94 bin 662 olarak belirlendi

Çiftler

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Türkiye'de, geçen yıl açılan 212 bin 945 boşanma davasının 113 bin 892'si, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan "çekişmeli" davalardan oluştu.

AA muhabirinin, boşanmalara ilişkin adli istatistiklerden derlediği bilgilere göre, 2016'da 212 bin 945 boşanma davası açıldı.

Bu davalardan 113 bin 892'si evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eşin de boşanmak istemesine karşılık boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlanamaması durumunda çekişmeli olarak açıldı. Aynı nedenden mahkemelerdeki anlaşmalı boşanma dava sayısı 94 bin 662 olarak belirlendi.

Böylece, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere toplam 208 bin 554 dava açılmış oldu.

- Boşanma nedenleri

Boşanma nedenleri arasında yer alan zina gerekçesiyle bin 80 dava görüldü.

Terk nedeniyle 915, ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle 668, fiili ayrılık nedenine dayalı olarak 576, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle ise 468 dava açıldı.

Öte yandan mahkemeler, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve diğer nedenlerden dolayı açılan toplam 684 davayı da gördü.

Boşanma davalarının en çok açıldığı illere bakıldığında ise 45 bin 534 dava sayısı ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u, 18 bin 594 dava ile Ankara, 17 bin 755 dava ile İzmir takip etti. En az davanın açıldığı iller sırasıyla Bayburt, Hakkari ve Şırnak oldu.

Geçen yıl açılan davalardan 198 bin 62'si karara bağlandı.

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