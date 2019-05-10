Çikolata kistleri anne olmaya engel mi?

Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, Çikolata kistlerinin anne olmaya engel olmadığını belirterek, "Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz." ifadelerini kullandı.



Boynukalın, yaptığı yazılı açıklamayla, çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan kadınların yüzde 15-17’sinde çikolata kistlerine rastlandığını dile getirdi.



Bazı hastalarda kronik ağrıyla kendini belli eden kistlerin, bazılarındaysa bulgu vermediğini aktaran Boynukalın, "Farklı formları bulunan bu kistler; sadece karın zarını kaplayabilir, yumurtalıklarda kistleşme yapabilir veya karın içerisinde rahim, bağırsaklar, yumurtalıklar ve pek çok organa yansıyabilir." açıklamasında bulundu.



Boynukalın, hastadan alınan hikaye ve görüntüleme teknikleriyle tanısı konan çikolata kistlerinin anne olmayı nasıl etkilediğini vurgulayarak, "Kalıtsal ve çevresel faktörlerin hastalığın gelişiminde etkisi olduğu biliniyor ama tek gene bağlı değil. Kompleks dediğimiz, birden çok genin etkileşimi sonucu gelişen bir durum." bilgisini verdi.



Çikolata kistlerinin anne olmaya engel olmadığını dile getiren Boynukalın, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Genital sistemin normalden farklı anatomik yapısı, çikolata kistlerinin karın içinde küçük odaklar oluşturup, tüplerin uçlarını kapatması ve yine kistlerin yumurta kalitesi ile rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri çocuk sahibi olmanın önüne geçiyor. Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz. Cerrahinin ne zaman ve ne kadar kapsamlı yapılacağı hastanın çocuk sahibi olup olmadığına, yumurtalık rezervinin durumuna, daha önce bu tarz bir ameliyat geçirip geçirmediğine bağlı olarak değişiyor."



Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için tüp bebek ve cerrahi operasyon olarak iki seçenek bulunduğunu belirten Boynukalın, "Cerrahiyi genelde 35 yaşın altında, yumurtalık rezervi iyi olan, eşlik eden herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, tüplerinde çikolata kisti odaklarının birikmediğini bildiğimiz hastalara uyguluyoruz. Müdahale sonrasında hastaların bir kısmı kendi kendine hamile kalabiliyor. Tüp bebek tedavilerinde başarı, hastanın yaşıyla orantılı olarak değişiyor. Cerrahiyi genelde kapalı yöntemle yapıyoruz. Bir gece hastanede kalan hasta, ertesi gün taburcu ediliyor." ifadelerini kullandı.