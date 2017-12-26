Çikolata tutkusu meslek sahibi yaptı

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Balıkesirli kadın girişimci Yıldız Ünal Özmumcu, çikolata tutkusunu İstanbul'da aldığı eğitimle mesleğe dönüştürdü.

Kızının üniversiteyi kazanmasıyla İstanbul'da bir süre ikamet eden ve bu süre zarfında bazı şeflerden çikolata yapımı ve işlemesini öğrenen 43 yaşındaki Özmumcu, iş yeri açmak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) girişimcilik eğitimi aldı.

Tüketildiğinde mutluluk hormonunu harekete geçirdiğine inanılan çikolataya küçük yaşlardan beri duyduğu tutkuyu mesleğe dönüştüren Özmumcu, Balıkesir'in ilk çikolata kafesini açtı.

Özmumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı büyük şehirlerde yaygın olan çikolata kültürünün Balıkesir'de bulunmadığını, kente yatırım fikrinin bu noktada başladığını söyledi.

Çikolata konusunda İstanbul'da bir akademide 2 yıl eğitim aldığını vurgulayan Özmumcu, "Bu işi gerçekten yapan çikolatada ün sahibi şeflerden, iş yeri açmak için de KOSGEB'ten eğitim aldım. Çikolata bizim için bir aşktı, tutkuydu. Çikolata aşkı beni meslek sahibi yaptı. Ben çikolatacıların önünde küçükken çok sıra bekledim. Balıkesir'de hiç yoktu. Güzel bir ortam yaptık, bir yıllığız ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Menüyü ve tatlıları oluştururken de "aşk"tan yola çıktıklarını aktaran Özmumcu, "Tatlılarımızı Romeo ve Jüliet olarak adlandırdık. Verona diye yaz tatlımız var, Romeo ve Jüliet'in buluştuğu şehrin adından esinlendik. 30'a yakın çikolata çeşidimiz bulunuyor. Kendi tariflerimiz var, onları oluşturuyorum ayrıca. Sıcak çikolata servisimiz oluyor. Hizmetin adı çikolata bu kafede." diye konuştu.

- Yılbaşı yoğunluğu

Yeni yıl öncesinde hareketliliğin arttığını belirten Özmumcu, yılbaşına özel siparişler aldığını söyledi.

Özmumcu, 30 çeşit çikolata imal ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde çam ağacı ve kalp şeklindeki çikolata talepleri geliyor, onlarla ilgileniyoruz. En çok tercih edilen hurmalı çikolatamız var. Portakal bitter, kestaneli çikolatamız bulunuyor. Kalp ve melek şeklindeki çikolatalarımızı kız istemede de götürüyorlar. Bu yıl ocak ayında hizmete girdi kafemiz. Yıllık 2 ton çikolata satışı gerçekleştirdik. İşletmede 5 kadına daha istihdam sağladım. 6 kadın, kafeye gelenlere hizmet sunuyoruz, çikolata yapıyoruz, şekillendiriyoruz, talepleri karşılıyoruz."

Çikolata kafenin 150 bin liraya mal olduğunu ifade eden Özmumcu, çikolatayı Belçika'dan getirttiğini ve iş yerinde işleyip, farklılaştırdığını söyledi.

Özmumcu, çikolatanın 35 derecede erimeye başladığını vurgulayarak, ürünü 40-50 derece arasında bir sıcaklığa getirdiklerinde işleyebildiklerini aktardı.

Annesine en büyük desteği veren İrem Özmumcu ise "Ben üniversiteyi kazanınca annem destek için İstanbul'a geldi. Orada çikolata kursuna gitmeye karar verdi. Bunu duyunca çok sevindim çünkü senelerce çikolatacıların önünde sıra bekledim. O bugüne kadar hep bana destek oldu şimdi ben de burada ona destek oluyorum. Çok güzel bir ortam oluşturduk." dedi.

Müşterilerden Meryem Şahan da "Biz kadınlar olarak zaten çikolatayı çok severiz. Burasının açılması iyi oldu. Ben Romeo'yu tercih ediyorum. Mekan da çok güzel burada rahat ediyoruz." ifadelerini kullandı.