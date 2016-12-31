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Çıktığı cezaevine bir ay sonra yeniden girdi

- Konya'da 4 kişinin para ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan zanlının, bir ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi

Çıktığı cezaevine bir ay sonra yeniden girdi

KONYA (AA) - Konya'da bir ay önce cezaevinden çıkan zanlı, 4 kişinin para ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki Kültür Park'ta 4 kişinin, bin 500 lira ve 5 bin lira değerindeki cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbedilmesinin ardından soruşturma başlattı.

Olayın yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği zanlının Ramazan Ç. (21) olduğunu tespit etti.

Kent merkezinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Ramazan Ç'nin, bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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CezaeviGaspKonya
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