Çıldır Gölü her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor - Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ikinci gölü olan Çıldır, doğal güzelliği, yapısı ve sunduğu imkanlarla her mevsim ağırladığı ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor - Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Alantar: - "Çıldır Gölü her mevsim farklı bir güzellik sunuyor, turizm için çok önemli bir potansiyelimiz, atlı cirit ve benzeri faaliyetlerde ayrı bir renk katıyor, gelenler buraya doyamıyor. Türkiye'nin her noktasından gelenler mevcut" - Ziyaretçilerden Demirbaş: - "Ankaralıyım ama burada yaşamayı düşünüyorum, yaşamak isteyen herkesi de bekliyorum"

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:25