Çıldır Gölü her mevsim ziyaretçilerini cezbediyor

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH/HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü, en büyük tatlı su gölü olan ve Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, kış ve yaz aylarında sunduğu turizm olanaklarıyla yıl boyunca ziyaretçi ağırlıyor.

Yurdun farklı şehirlerinin yanı sıra, özellikle Gürcistan, Nahçıvan ve İran'dan gelen yerli yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla her mevsim bölgenin ilgi odağı oluyor.

Ardahan'ın simgesi konumunda olan, kışın atlı kızaklarla, buz altında tutulan balıkla, buz üzerinde konaklayanlarla farklı bir ev sahipliğini yapan göl, yazın ise duyumsuz manzarası ve etrafını kaplayan yeşil örtüsüyle gezenlerin ilgi odağı oluyor.

Bir süredir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gölde hizmete sunulan özel teknelerle tur gerçekleştirebilenler, gölü farklı bir açıdan gezmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

- "Türkiye'nin her noktasından gelenler mevcut"

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'ın en önemli doğal ve turizm değerlerinden birinin Çıldır Gölü olduğunu söyledi.

Gölde sürdürülen her türlü çalışmanın önem taşıdığını aktaran Alantar, "Ardahan'ın en büyük gölü olan Çıldır Gölü, Doğu Anadolu'da Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göldür. Çıldır Gölü her mevsim farklı bir güzellik sunuyor, turizm için çok önemli bir potansiyelimiz, atlı cirit ve benzeri faaliyetlerde ayrı bir renk katıyor, gelenler buraya doyamıyor. Türkiye'nin her noktasından gelenler mevcut." dedi.

Kışın yüzeyi tamamen kaplanan Çıldır Gölü'nün kışın donmasının en önemli özelliklerinden biri olduğunun altını çizen Alantar, "Çıldır Gölü, kışın atlı kızak, buz altında balık tutma, buz üzerinde yapılan sporlar için farklı bir görsel şölen sunuyor. Rakımı bin 959 metre, kışın üzeri buzla kapanıyor. Ardahan'ın simgesi olan gölün Türkiye'de da farklı bir yeri var." diye konuştu.

- "Tekneler potansiyeli 2 katına çıkardı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Çıldır Gölü'ne getirilen iki gezi teknesi ile Çıldır Gölü'nün Ardahan'ın turizmine hareket getirdiğini belirten Alantar, göle gelen insan sayısında ciddi bir artışın olduğunu kaydetti.

Tekneler ve Valiliğe bağlı özel idarenin yaptığı bungalov tipi evlerin Çıldır Gölü'ndeki turizme ayrı bir katkı sunduğunu belirten Alantar, şöyle devam etti:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'a teşekkür ediyoruz. Bu yatlar bizim turizm potansiyelimizi iki katına çıkardı. Her gün artan insan sayısını gözlemliyoruz. İnsanlar Çıldır Gölü'nü artık daha çok tercih ediyor, göl manzarasında dinleniyor ve yatlarla seyahat yapma şansı buluyor. Bu çalışmalarla Ardahan ülke turizmindeki hak ettiği yerini alacaktır."

Ziyaretçilerden Beyhan Demirbaş, Çıldır Gölü'nün güzelliğini görmek için Ankara'dan geldiğini ve harika görüntülerle karşılaştığını söyledi.

Gölün balığından yeyip temiz havasını soluduğunu anlatan Demirbaş, "Çıldır Gölü'ne bu ikinci gelişim, çok güzel bir havası var, doğası harika. Ben Ankaralıyım ama burada yaşamayı düşünüyorum, yaşamak isteyen herkesi de bekliyorum. Burası tatil beldelerinden daha güzel, doğası, toprağı güzel, insanlar değmemiş daha, inşallah bundan sonra da değmez." diye konuştu.