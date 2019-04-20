Çilek fidelerinin yarısından fazlası Kayseri'de filizleniyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Önemli tarım kentlerinden biri olan Kayseri, Türkiye'deki çilek fidesi üretiminin yarısından fazlasını karşılıyor.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'nin, Türkiye'deki çilek fidesi üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.

Çilek fidesi üretiminde firmaların Kayseri'yi tercih ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizdeki çilek fidesi üretim değerleri son yıllarda artarak devam ediyor. Ülkemizin tamamındaki çilek fidesinin 2014 yılında yüzde 25'i Kayseri'de üretilirken bu oran giderek artışını sürdürdü. Türkiye'deki çilek fidelerinin yüzde 60'ı Kayseri'de üretiliyor. Kayseri'de üretilen çilek fidesinin oranı 2016 yılında yüzde 47 iken 2018 yılında yüzde 60'a ulaşmıştır."

Kayseri'nin çilek üretimi için çok uygun koşullara sahip olduğunu anlatan Şahin, "Tüflerden, doğal yapılardan oluşan köklenme alanları var. Develi ilçesi Reşadiye, Sindelhöyük ve Karacaviran mahallelerinde üretim yoğunlaşmış durumda. Daha önceki yıllarda Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerinde de üretim yapılırken son üç yıldır üretimin tamamı buralara kaydı" dedi.

Şahin, bol ve kaliteli meyve üretimi için fidelerin 3 yılda bir yenilendiğini belirtti.