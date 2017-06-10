Çilek hasadını müşteriler yapıyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, atıl alanken tarım arazisine dönüştürülerek çilek dikilen 20 dönümlük tarlaya gelen müşteriler, alacakları çilekleri dalından toplamanın heyecanını yaşıyor.

Aşağıdoğancılar köyünde, atıl olarak olarak kullanılan araziyi kiralayarak 2 yılda tarım arazisine dönüştüren Alaplı Ziraat Odası, 20 dönümlük tarlaya dikilen çileklerin hasadını müşterilerine yaptırıyor.

Her gün tarlaya gelen yüzlerce vatandaş, önce tarlayı geziyor, ardından da çilekleri dalından kendi elleriyle toplayıp, kilosunu 6 liradan satın alıyor.

Alaplı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları "tarladan kendin topla" uygulamasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Her gün tarlaya gelen müşterilerin, kendi bahçesi gibi çilekleri manava gitmeden dalından topladığını anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Oda olarak iki yıl önce önce bahçesi olmayan vatandaşlarımızın dalından kendi elleriyle toplayarak satın alabilecekleri organik sebze bahçesi oluşturmuştuk. Hafta sonları yüzlerce insan tarlaya gelerek sebzesini toplayarak parasını ödedikten sonra evine gidiyordu. Yine aynı tarlanın 20 dönümüne organik çilek diktik. Çilek hasadı başladıktan sonra insanlar buraya çilek toplamaya gelmeye başladı. O kadar çok tarladan çilek toplamaya gelen insanlar var ki çilek yetişmiyor. Vatandaşlar dalından çilek toplamanın heyecanını yaşarken biz üretici olarak toplama maliyetinden kurtuluyoruz. Bizim burayı tarım alanına çevirmemizin amacı Alaplı Çayı'nın kenarında boş atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesiydi. Biz bu işi başardık."

Ailesiyle çilek toplamaya gelen Fatih Yazıcı da Alaplı Ziraat Odasını yaptığı çalışmayı beğendiğini belirterek, "Ben bugün duydum çocuklarla gelerek dalından çilek topladık. Kendin toplaması ayrı bir güzel. Bu uygulamayı yapan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.