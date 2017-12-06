"Ciltler dolusu ByLock dökümün var ben okumakta zorlandım"

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan farklı mesleklere mensup 4'ü tutuklu 2'si firari 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuklu sanık Rabiye Duymaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanıcısı olmadığını savundu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "ByLock kullanıcı adın HBCA5, şifren Rabia2005 olarak tespit edilmiş, ciltler dolusu ByLock dökümün var. Yazışmaların mevcut, daha önce bu kadar olanını görmemiştim. Ben artık okumakta zorlandım." diyerek tepki gösterdi.

Mahkemede savunması istenen tutuklu sanık Muhittin Yarbuldu da suçlamaları reddederek ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı da sanık Yarbuldu'ya, "Hakkında mahrem imam olduğun iddiası var. Bu nedenle silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılman isteniyor. Bu konuda savunman nedir?" diye sorunca sanık Yarbuldu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve özel sektörde çalışan bir mühendis olduğunu kaydetti.

Sağlık problemlerinin olduğunu belirten sanık Yarbuldu, şunları anlattı:

"Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Ben özel sektörde çalışan bir mühendisim. Sağlık problemlerim mevcut. Uzun süreden beri tutukluyum. Hiçbir iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben ByLock programını kullanmadım. Aynı saniye içerisinde 25 log kaydı var. Bu imkansızdır. Anlam veremediğim unsurlar ve çelişkiler var. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Esas hakkında mütalaa veren cumhuriyet savcısı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanıklar Döne Yıldız, Ramazan Padak, Rabiye Duymaz, Muhittin Yarbuldu, Mustafa Erol ve Erhan Bozay'ın ByLock isimli programı kullandıkları, terör örgütünün finans aracı olan Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu, sanık Muhittin Yarbuldu'nun örgütün yönetici kadrosundaki mahrem imamlardan olduğu, sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşılmakla birlikte ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanık Burak Çopur'un üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyetine yeterli kesin ve somut delil bulunmadığı, sanığın ByLock kullanmadığı anlaşılmakla beraatine, sanıklar Ramazan Padak, Erhan Bozay, Muhittin Yarbuldu ve Rabiye Duymaz'ın tutukluluk hallerinin devamına, aynı gerekçelerle sanıklar Döne Yıldız ve Mustafa Erol hakkındaki tutuklanmalarına yönelik yakalama emrinin devamına karar verilmesi mütalaa olunur."

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.