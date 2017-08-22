Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

HATAY (AA) - Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri yoğun şekilde devam ediyor.Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda...

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

HATAY (AA) - Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile sınıra gelen sığınmacıların Suriye'ye geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenlik tedbirlerine de önem veriliyor. Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgelerini ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin kapıdan geçişlerine izin veriyor.

Suriyelilerin bavul ve eşyaları narkotik dedektör köpeği "Deyz" tarafından da kontrol ediliyor.

Bu arada dün başlayan geçişlerde ilk gün 6 bini aşkın Suriyelinin ülkesine çıkış yaptığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü Sınır KapısıHatayReyhanlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5