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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram geçişleri

- Kurban Bayramı'nı kutlamak için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş süreleri sona erdi

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram geçişleri

HATAY (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri için tanınan süre sona erdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 21 Ağustos'ta Suriye'ye çıkışların başlandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, 5 Eylül'den itibaren Türkiye'ye dönüşe geçen Suriyelilerin ülkeye girişi bugün itibarıyla tamamlandı.

Farklı illerden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçen ailelerin bir kısmı ülkesinde kalmayı tercih etti.

Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Kurban Bayramı için ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 32 bin 300 Suriyeli ülkesine gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyelilerin Kurban Bayramı Dönüşleri Tamamlandı
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