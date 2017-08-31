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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 33 bin Suriyeli ülkesine geçti

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı dolayısıyla geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 33 bini buldu.Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Cilvegözü Sınır...

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 33 bin Suriyeli ülkesine geçti

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı dolayısıyla geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 33 bini buldu.

Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidişleri tamamlandı. 21 Ağustos'ta başlayan ve dün akşam sona eren uygulama kapsamında, 33 bin Suriyeli ülkelerine gitti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bugünden itibaren bayram sonuna kadar kapalı olacağı, geri dönüş için 5 Eylül'de kapının yeniden açılacağı öğrenildi.

Öte yandan, bayram dönüşleri ise 31 Aralık Pazar gününe kadar yapılabilecek.

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