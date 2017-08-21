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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri başladı

HATAY (AA) - Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren sınır kapısına...

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri başladı

HATAY (AA) - Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren sınır kapısına geldi. Burada sığınmacıların Suriye'ye geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlandı.

Ailelerin yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla Suriye'ye gittikleri görüldü.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram dönüşleri ise 31 Aralık Pazar gününe kadar yapılabilecek.

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HatayReyhanlı
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