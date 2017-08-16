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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri

- Suriye vatandaşlarının Kurban Bayramı dolayısıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapacakları geçişler, 21 Ağustos'ta başlayacak

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri

HATAY (AA) - Suriye vatandaşlarının, Kurban Bayramı dolayısıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapacakları geçişlerin 21 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Hatay Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bayram nedeniyle Türkiye'den Suriye’ye geçişler 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü başlayacak. Giriş-çıkış işlemlerinde, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartıyla yabancı tanıtma kartı aranacak.

Suriye vatandaşı olmayanların bayram gerekçe gösterilerek Suriye’ye çıkışlarına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Suriye'den Türkiye'ye dönüşler ise 31 Aralık Pazar günü sona erecek.

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Bayram GeçişCilvegözü Sınır KapısıHatay
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