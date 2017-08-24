Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor

HATAY (AA) - Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor.

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla sınıra gelen sığınmacıların Suriye'ye geçişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgelerini ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin kapıdan geçişlerine izin veriyor.

İstanbul'dan gelerek İdlib'e gittiğini belirten Cuma Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'eki annesini görmek için ülkesine döndüğünü söyledi.

Türkiye'de 2 yıldır yaşadığını anlatan Muhammet, ''Burası bizim öz vatanımız gibi oldu. Bu bayramda ülkemize gitmenin sevincini yaşıyoruz. Uzun süredir görmediğim annemi göreceğim. Bunun için çok mutluyum.'' dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşayan Fatma Boğazel ise yakınlarına kavuşacak olmanın sevincini yaşadığını aktardı.







