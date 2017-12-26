Çimento fabrikasının kapasite artırımına yargı engeli

BURSA (AA) - TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, kentteki bir çimento fabrikasının kapasite artırımı ve atık ısıdan enerji üretim tesis projesine ilişkin, "Mahkeme projenin yürütmesini durdurdu. Bilirkişi raporunda, sera gazı emisyonları açısından, planlanan tesisin çevreye zararlı olacağı açıkça ortaya konulmuştur." dedi.

Kestel Meydanı'nda toplanan bazı sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlardan oluşan grup adına konuşan Uluşahin, açtıkları davada bilirkişi raporunun tamamlandığını söyledi.

Uluşahin, Bursa 2. İdare Mahkemesinin, kentte ve Kestel'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar verildiğini belirterek, "Mahkeme projenin yürütmesini durdurdu. Bilirkişi raporunda, sera gazı emisyonları açısından, planlanan tesisin çevreye zararlı olacağı açıkça ortaya konulmuştur." diye konuştu.

Bilirkişi raporunda, projeyle ilgili hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasının da incelendiğini bildiren Uluşahin, şunları kaydetti:

"ÇED raporunda azotdioksit, 10 mikrondan küçük partiküller ve çökecek toz miktarı açısından çalışma yapılmış görünse dahi, halk sağlığını tehdit eden diğer gazlar ile akciğerlerden geçerek kana karıştığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Kanserojen etkisi de bilimsel olarak kanıtlanmış 2,5 mikron çapından küçük partiküller açısından çalışma yapılmamış olduğu belirtilmiştir. Açığa çıkacak toz ile birlikte salınacak olan 2,5 mikron çapından küçük partiküller ve diğer gazlar insan sağlığını tehdit edecektir. Yapılacak kapasite artışı nedeniyle lojistikte kullanılacak araçların artışının, bölge trafiğine olumsuz etkisi ÇED raporunda değerlendirilmemiş. Bölgede bulunan zeytinlik alanların yapılacak tesisten olumsuz etkileneceği bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Bu gerekçelerle Bursa 2. İdare Mahkemesi yapılmak istenen projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi."

Uluşahin, firmayı projeden vazgeçmeleri için uyardıklarını anımsatarak, "Tesisin yapılamayacağı yargı kararıyla kesinleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



