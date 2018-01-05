Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Çimento üretiminde yüzde 3,1'lik artış

- Çimento üretimi 2017 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 yükseldi

Çimento üretiminde yüzde 3,1'lik artış

İSTANBUL (AA) - Çimento üretimi 2017 yılı ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) açıklamasına göre, 2017 yılı 10 ayında üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10'u ihraç edilirken, iç satışlarda yüzde 4,4 ve çimento ihracatında yüzde 2'lik artış gerçekleşti.

Çimento üretimi 2017 yılı ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarken, ekim ayında en çok çimento ihracatı ise ABD'ye yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, TÜİK verilerine göre, 2017 yılı ocak-ekim döneminde, ihracatı (çimento+klinker) en çok artırdıkları ülkenin Haiti olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi Gana ve Gine izledi. Çimento ihracatımızda yıl içerisinde yükselen bir başarı yakalandı. Çimento sektörünün sürdürülebilen başarısı ülkemizin ekonomisine doğrudan olumlu katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Tüzün, çimento sektöründe yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat hedefinin yakalanmasını beklediklerini aktararak, 2018 yılının çimento sektörü için verimli olmasını beklediklerini kaydetti.

Devam eden altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin de katkısıyla sektörün yaklaşık yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulunan Tüzün, "Ayrıca çimento ihracatımız da 2017 yılıyla aynı seviyede gerçekleşerek Avrupa’da birinci dünyada dördüncü büyük üretici konumumuzu koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TCMBTürkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5