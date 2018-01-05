Çimento üretiminde yüzde 3,1'lik artış

İSTANBUL (AA) - Çimento üretimi 2017 yılı ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) açıklamasına göre, 2017 yılı 10 ayında üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10'u ihraç edilirken, iç satışlarda yüzde 4,4 ve çimento ihracatında yüzde 2'lik artış gerçekleşti.

Çimento üretimi 2017 yılı ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarken, ekim ayında en çok çimento ihracatı ise ABD'ye yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, TÜİK verilerine göre, 2017 yılı ocak-ekim döneminde, ihracatı (çimento+klinker) en çok artırdıkları ülkenin Haiti olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi Gana ve Gine izledi. Çimento ihracatımızda yıl içerisinde yükselen bir başarı yakalandı. Çimento sektörünün sürdürülebilen başarısı ülkemizin ekonomisine doğrudan olumlu katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Tüzün, çimento sektöründe yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat hedefinin yakalanmasını beklediklerini aktararak, 2018 yılının çimento sektörü için verimli olmasını beklediklerini kaydetti.

Devam eden altyapı ve kentsel dönüşüm projelerinin de katkısıyla sektörün yaklaşık yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulunan Tüzün, "Ayrıca çimento ihracatımız da 2017 yılıyla aynı seviyede gerçekleşerek Avrupa’da birinci dünyada dördüncü büyük üretici konumumuzu koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

