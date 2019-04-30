Çimsa 2018 yılının ihracat lideri oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, 2018 yılında çimento sektöründe gerçekleştirdiği 869 milyon TL’lik ihracatla sektörün lideri oldu.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisine ve sanayinin gelişimine sunduğu katkıların yanı sıra 2018 yılında 869 milyon TL’lik ihracat gerçekleştiren Çimsa, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2018 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde çimento sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Çimsa’nın çimento sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren şirketler listesinde ilk sırada yer almasından çok mutluyum. Çimsa’nın geniş çaplı ihracat gücü sayesinde 2019 yılında global oyuncu kimliğini güçlendireceğine ve dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişmeye, insan hayatına değer katmaya ve ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına sağladığı katkıyı arttıracağına gönülden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Çimsa’nın 2018 çimento sektörü ihracat lideri ödülüne layık görülmesinden son derece gururluyum. 2018 yılında olduğunu gibi 2019 yılında da global yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu ödüle layık görülmenin haklı gururuyla Çimsa adına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.