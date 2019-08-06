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Çimsa, ilk yarıda 812 milyon TL net satış geliri elde etti

- Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan: - "Çimsa bugün, küresel piyasalara ihracat yapma kapasitesi, güçlü pazarlama ağı ve son dönemde hayata geçirdiği yatırımların sonucunda artan beyaz çimento kapasitesiyle de yurt dışı pazarların yanı sıra iç piyasada etkinliğini arttırmaya ve sağlıklı marjlarla büyümeye devam edecektir"

Çimsa, ilk yarıda 812 milyon TL net satış geliri elde etti
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İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi olarak 2019’un ilk 6 aylık dönemine dair net satış gelirini 812 milyon TL, net karını ise 23,2 milyon TL olarak açıkladı.

Çimsa açıklamasına göre, şirket, 2019 yılının ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Çimsa’nın, 2019’un ilk 6 aylık dönemine dair net satış geliri 812 milyon TL, net karı ise yaklaşık 23,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, Çimsa olarak 2019 yılının ikinci çeyreğinde büyüme hedeflerini sürdürdüklerini ve ilk çeyreğe kıyasla satışların yüzde 42 artarken faaliyet karının da yüzde 9 büyüdüğünü dile getirdi.

Özcan, yurt dışı satışlarında büyümeyi sürdürerek yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 üzerinde bir artış kaydetmeyi başardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çimsa’nın ürün gamının arz ettiği çeşitlilik gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlardaki varlığımızı güçlendirmektedir. Çimsa, beyaz çimento ve özel ürünlerde yarım asra yaklaşan bilgi birikimine ve güçlü bir Ar-Ge’ye sahiptir. Çimsa bugün, küresel piyasalara ihracat yapma kapasitesi, güçlü pazarlama ağı ve son dönemde hayata geçirdiği yatırımların sonucunda artan beyaz çimento kapasitesiyle de yurt dışı pazarların yanı sıra iç piyasada etkinliğini arttırmaya ve sağlıklı marjlarla büyümeye devam edecektir."

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