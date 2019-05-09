Çimsa’dan ilk çeyrekte 336 milyon TL net satış geliri

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Çimsa'nın bu yılın ilk çeyreğine ait net satış geliri 336 milyon TL, net karı ise 18 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Neslin Sabancısı'ndan aldığı güç ve vizyon doğrultusunda sürdürülebilir ve karlı başarı elde etme hedefi ve 50 yıla yakın tecrübesiyle çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük eden Çimsa, 2019 yılının ilk çeyreğinde de başarı ivmesini sürdürdü. Çimsa 2019 yılının ilk çeyreğine ait net satış gelirini 336 milyon TL, net karını ise 18 milyon TL olarak açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, şunları kaydetti:

“Geleceğin dijital çimento şirketi olarak, 2019 yılına güçlü bir performans ile giriş yaptık. İlk çeyrekte özellikle yurt dışı satışlarımızda yüksek bir performans sergileyerek, yüzde 54 seviyesinde güçlü bir artış kaydetmeyi başardık. 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılı boyunca da Endüstri 4.0 projelerine önem vererek, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme alanındaki projelerimiz ile Çimsa’nın değerini ve itibarını küresel ölçekte yukarıya taşımaya devam edeceğiz. Çimento sektöründeki 50 yıla yakın tecrübemiz ile çevreye ve topluma karşı sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir, doğru ve güvenilir olma hedeflerimizi sürdüreceğiz.”





- “2019 yılına global yatırımlarla başladık”





Özcan, 2018 yılında özellikle beyaz çimento ve özel ürünler alanında çimento sektörünün global oyuncusu olarak yer aldıklarını belirterek, "2019 yılına ise Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası olan Bunol Fabrikası’nı üretim ve dağıtım ağımıza katarak başladık. Geniş lojistik yapılanmamızla 2019 yılında global oyuncu kimliğimizi daha da güçlendirecek ve ülkemizin ekonomi ve kalkınmasına destek olacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.