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Çin 2018'e girdi

- Başkent Pekin’de halk yeni yılı coşkuyla karşıladı - Çinliler, geleneksel 12 Hayvanlı Takvim’e göre 2018’i "Köpek Yılı" olarak kutlayacak

Çin 2018'e girdi

PEKİN (AA) - Çin, başkent Pekin ve ülke genelinde yapılan kutlamalarla 2018’i coşkuyla karşıladı.

Çinliler, ülke genelinde düzenlenen havai fişek ve fenerli gösterilerle yeni yıla "merhaba" dedi. Başkent Pekin'in merkezi noktalarından Sanlitun bölgesinde cadde ve sokaklar renkli ışık ve süslemeler ile donatıldı.

Başkentin merkezi noktalarında küçük gruplar halinde toplanan Çinliler, yeni yılı coşkuyla karşılarken, güvenlik güçleri geniş önlemler aldı.

Yılbaşı nedeniyle başkentin büyük alışveriş ve eğlence merkezleri dolup taştı. Şehrin ana caddelerinde ise trafik yoğunluğu yaşandı.

- Çin 2018’de Köpek Yılı’na girecek

Çin’de Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı ise 16 Şubat’ta başlayacak. 12 Hayvanlı Takvim’e göre ülke Horoz Yılı’nı geride bırakarak 2018’i Köpek Yılı olarak kutlayacak. Çin ay yılı takvimine göre Köpek Yılı sadakat, vefa ve bağlılığı temsil ediyor.

Ülkenin kullandığı geleneksel 12 Hayvanlı Takvime göre, her yıla takvimde yer alan faklı bir hayvanın ismi veriliyor. Çin takvimi, ayın hareketlerine göre belirlendiğinden, yılbaşı her yıl farklılık gösteriyor. Çin Yeni Yılı, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

- Çin Devlet Başkanı Şi'den yeni yıl mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında ülkede yapılan reformların 40’ncı yılının kutlama şansına ulaştıklarını belirterek, 2018’de de bu reformların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

Yeni yılı Çin’in çağdaşlamasına yönelik ilerlemelerin kaydedilmesi için bir yol olarak gördüklerini kaydeden Çin lideri Şi, Çinlilerin yeni yılını tebrik ederek iyi dileklerini sundu.

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2018çinYeni Yıl
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