Çin, 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter keşfine başlayacak

PEKİN (AA) - Çin, 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter'i keşif çalışmalarına başlayacağını açıkladı.



Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresinin yayımladığı "Çin’in 2016’daki Uzay Çalışmaları” adlı beyaz kitapta, tüm ülkelerin uzayın keşfi çalışmalarında eşit haklara sahip olması gerektiği vurgulandı.



Ülkelerin söz konusu çalışmalarının, insanlığın güvenliği ve dünya barışını desteklemesi gerektiği belirtilirken, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarını ulusal kalkınmanın önemli bir parçası olarak gördüğü vurgulandı.



Beyaz kitap, Çin'in uzay alanında 1956’dan bu yana yaptığı çalışmaları değerlendirirken, insanlı-insansız uzay misyonları ve yüksek çözünürlüklü yer gözlem uyduları gibi çalışmaları özetledi. İlgili plana göre, Çang'ı-4 insansız uzay aracı, 2018'de ayın karanlık tarafına gönderilecek. ABD'nin Küresel Konumlama Sistemi'nin (GPS) rakibi olacak Beydou Navigasyon Sistemi'nin ise, 2020'ye kadar 35 uydu ile dünya çapında navigasyon hizmeti vermeye başlaması öngörülüyor.



Diğer yandan 2020'ye kadar Mars ve Jüpiter’in keşfi ile dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalar yapmaya başlanacağı ve bu hedef doğrultusunda Mars'tan inceleme amaçlı parçalar toplanacağı kaydedildi.



Mars’a gönderilecek insansız uzay aracının kavramsal tasarım çalışmasını bitiren Çin, bu aracı, araştırmalar yapmak üzere Mars misyonuna göndermeyi planlıyor. 6 tekerlekli olması ve 4 güneş paneli ile çalışması planlanan araç, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olacak. Çin, Mars görevini başarıyla gerçekleştirmesi durumunda, ABD'den sonra Mars'a erişen ikinci ülke olacak.



Çin, ekim ayında Cing Hayping ve Çın Dong adlı iki taykonotu taşıyan Şıncou -11 adlı uzay aracını fırlatmıştı.



Pekin yönetimi, 2020 yılına kadar dünyanın yörüngesinde üç kapsülden oluşan bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor.