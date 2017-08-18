Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak

Çin Askeri Müzesi kapılarını halka açtı

PEKİN (AA) - Çin Halkı Devrimi Askeri Müzesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kapılarını halka açtı. Başkent Pekin’de bulunan müzeye girişler, 1 ay boyunca ücretsiz olacak.Müzeye akın eden...

Çin Askeri Müzesi kapılarını halka açtı

PEKİN (AA) - Çin Halkı Devrimi Askeri Müzesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kapılarını halka açtı.

Başkent Pekin’de bulunan müzeye girişler, 1 ay boyunca ücretsiz olacak.

Müzeye akın eden halk, giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 300'den fazla eserin yer aldığı müzede, Çin-Japon savaşı ve İkinci dünya savaşı döneminden kalan eserlerin yanı sıra, mevcut ordu envanterinden kullanılan bazı savaş silahları sergileniyor.

Sergilenen eserler içerisinde tabancalar, silahlar, tanklar, zırhlı araçlar, uçaklar halkın ilgisini topladı.

Pekin’in en büyük binalarından biri olan müze, 1960 yılında açıldı ve yaklaşık 160 bin metrekarelik alanı kaplıyor.

Müze, Ağustos 1927 kurulan PLA’nın bu yıl 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ücretsiz gezilebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinÇin Halk Devrimi Askeri Müzesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5