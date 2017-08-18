Çin Askeri Müzesi kapılarını halka açtı

PEKİN (AA) - Çin Halkı Devrimi Askeri Müzesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kapılarını halka açtı.

Başkent Pekin’de bulunan müzeye girişler, 1 ay boyunca ücretsiz olacak.

Müzeye akın eden halk, giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 300'den fazla eserin yer aldığı müzede, Çin-Japon savaşı ve İkinci dünya savaşı döneminden kalan eserlerin yanı sıra, mevcut ordu envanterinden kullanılan bazı savaş silahları sergileniyor.

Sergilenen eserler içerisinde tabancalar, silahlar, tanklar, zırhlı araçlar, uçaklar halkın ilgisini topladı.

Pekin’in en büyük binalarından biri olan müze, 1960 yılında açıldı ve yaklaşık 160 bin metrekarelik alanı kaplıyor.

Müze, Ağustos 1927 kurulan PLA’nın bu yıl 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ücretsiz gezilebilecek.

