Çin Devlet Başkanı Cinping Kazakistan’da

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugün yapılacak Kazakistan-Çin İş Konseyi toplantısında 8 milyar dolarlık 20 anlaşmanın imzalanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkesine resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomi, yatırım, kültür, teknoloji ve güvenlik alanlarında işbirliği olanakları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, toplantıda yaptığı konuşmada Kazakistan-Çin ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini belirterek “Bizim aramızda çözülmeyen sorun yok. Oluşan tüm sorunlar çözülüyor. Ekonomi alanında Çin, Kazakistan’ın önemli ortağıdır.” İfadelerini kullandı.

İki ülke arasında enerji alanında işbirliğinin sağlandığına işaret eden Nazarbayev, “Kazakistan’da petrolün yüzde 25'i Çin şirketleri tarafından çıkarılıyor.” dedi.

Nazarbayev, bugüne kadar Kazakistan aracılığıyla Çin’e 100 milyon tondan fazla petrol ve 180 milyar metreküp doğalgazı nakliye edildiğini ifade ederek, “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi, Çin Gümrük Hizmetleri verilerine göre yüzde 46, bizim verilerimize göre yüzde 30 arttı.” diye konuştu.

Çin'in Tek Kuşak Tek Yol projesini aktif olarak desteklediklerini hatırlatan Nazarbayev, “Tek Kuşak Tek Yol projesi çerçevesinde Nurlu Yol (Nurlı Jol) projemizle ilgili anlaşmayı imzaladıktan sonra Çin sınırından Hazar Denizi'ne kadar demir yolu döşedik ve Çin sınırındaki Horgos limanı ile Almatı kentini bağladık. Böylece Orta Asya ve Kazakistan’ın Çin ile bağlantıları sağlandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, sanayi ve inovasyon alanında 51 projeye 28 milyar dolarlık Çin yatırımını sağladıklarını kaydederek "Bugün Astana'da başlayacak Kazakistan-Çin iş konseyi toplantısında da 8 milyar dolarlık 20 anlaşma imzalanacak." diye konuştu.

Çin Devlet Bakanı Cinping de Tek Kuşak Tek Yol projesine verdiği destek için Kazakistan'a teşekkür ederek "Çin ile Kazakistan arasında tüm alanlarda sıkı ilişkiler sağlanması, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cinping, Kazakistan temasları kapsamında yarın yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesine de katılacak.

