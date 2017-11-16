Çin Devlet Başkanı Şi Kral Selman ile telefonda görüştü

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, Şi, görüşmede uluslararası ve bölgesel şartlar nasıl değişirse değişsin Çin’in Suudi Arabistan ile stratejik iş birliğindeki kararlılığının değişmeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan’ın ulusal egemenliğini ve kalkınmaya yönelik çabalarını desteklediklerini belirten Çin lideri Şi, bu ülkeyle her alanda stratejik iş birliğini derinleştirmek istediklerini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülke arasında ortak kurulacak üst düzey mekanizmalarla Kuşak ve Yol inisiyatifini 2030 vizyonu ile teşvik etmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman ise ülkesinin Körfez Bölgesi’nde Çin’in önemli bir ortağı olmak istediğine dikkati çekerek, ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda iki tarafın çıkarına olan stratejik ortaklıklarını derinleştirmek ve güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Kral Selman, ekim ayında yapılan Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi dolayısıyla Şi’yi tebrik etti.

Ayrıca iki lider bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.