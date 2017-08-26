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Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang Sudan'da

- Sudan Devlet Başkanı Beşir, Zhang ile bir araya geldi

Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, ülkeyi ziyaret eden Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang Gao Li ile bir araya geldiği bildirildi.

Sudan-Çin ilişkiler dosyasının denetimi için oluşturulan Yüksek Komite Başkanı Avad Ahmed el-Caz, başkent Hartum'da gerçekleştirilen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Beşir'in, Zhang ile ortak öneme sahip bir çok konuyu ele aldığını aktardı.

Beşir'in, ülkesinin Pekin ile doğalgaz, petrol ve tarım sektörlerinde ekonomik ortaklığı geliştirmek istediğini aktardığını ifade eden Caz, görüşmede Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang'a Beşir tarafından ülkedeki en üst düzey devlet nişanının takdim edildiğini kaydetti.

Caz, Çinli yetkili Zhang'ın da petrol ve tarım alanında yeni bir geleceğin inşa edilmesi için iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptığını ve Sudan ile yeni ortaklıklarda tecrübe ve teknik bilgilerini paylaşmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang, resmi temasları çerçevesinde dün Sudan'ın başkenti Hartum'a gelmişti.

Sudan'da 1999 yılından bu yana petrol çıkarmada büyük rol oynayan Çin, ülkenin petrol ve gaz alanında bir numaralı stratejik ortağı olarak biliniyor.


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Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang Gao LiSudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir
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