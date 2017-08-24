Çin Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Suudi Arabistan'da

CİDDE (AA) - Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gelen Çin Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Gao Li, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede "iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve mevcut projelerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası konular" ele alındı.

Görüşmede ayrıca, başkanlığını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang Gao Li'nin yaptığı Çin - Suudi Arabistan Ortak İşbirliği Konseyi'nin önemi vurgulandı.

Suudi Arabistan tarafından Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban, Sanayi, Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid bin Abdulaziz ile Suudi Arabistan'ın Pekin Büyükelçisi Turki bin Muhammed el-Madi'nin hazır bulunduğu görüşmeye, çok sayıda Çinli yetkili de katıldı.