Çin gemileri Filipinler'in hak iddia ettiği Pag-asa Adası'nda

ZAMBOANGA (AA) - Çin'e ait gemilerin, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Pag-asa Adası çevresinde seyrettiği bildirildi.

Merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezine (CSIS) bağlı Asya Deniz Şeffaflık İnisiyatifinin (AMTI), yayınladığı uydu görüntülerinde, Çin'in 9 sivil ve 2 devlete ait gemisinin Filipinler'in hak iddia ettiği, "Thitu" olarak da bilinen Pag-asa Adası'nın yaklaşık 2 ila 5,5 kilometre dışında olduğu görüldü.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Son zamanlarda uydulardan elde edilen görüntülerin adalara büyük ölçekte silah sistemlerinin yerleştirildiğini ortaya koyduğuna işaret eden uzmanlara göre bu durum, Çin'in artık Güney Çin Denizi üzerinde "etkili kontrole" sahip olduğunu gösteriyor.



Çin ise adalardaki silahların barışçıl amaçlara hizmet ettiğini savunuyor.