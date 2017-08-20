Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

Çin gemileri Filipinler'in hak iddia ettiği Pag-asa Adası'nda

ZAMBOANGA (AA) - Çin'e ait gemilerin, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Pag-asa Adası çevresinde seyrettiği bildirildi.Merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezine (CSIS) bağlı Asya Deniz Şeffaflık İnisiyatifinin...

Çin gemileri Filipinler'in hak iddia ettiği Pag-asa Adası'nda

ZAMBOANGA (AA) - Çin'e ait gemilerin, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Pag-asa Adası çevresinde seyrettiği bildirildi.

Merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezine (CSIS) bağlı Asya Deniz Şeffaflık İnisiyatifinin (AMTI), yayınladığı uydu görüntülerinde, Çin'in 9 sivil ve 2 devlete ait gemisinin Filipinler'in hak iddia ettiği, "Thitu" olarak da bilinen Pag-asa Adası'nın yaklaşık 2 ila 5,5 kilometre dışında olduğu görüldü.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Son zamanlarda uydulardan elde edilen görüntülerin adalara büyük ölçekte silah sistemlerinin yerleştirildiğini ortaya koyduğuna işaret eden uzmanlara göre bu durum, Çin'in artık Güney Çin Denizi üzerinde "etkili kontrole" sahip olduğunu gösteriyor.

Çin ise adalardaki silahların barışçıl amaçlara hizmet ettiğini savunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilipinlerGüney Çin DeniziPag-asa Adası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5