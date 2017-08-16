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Çin ile ABD, askeri iş birliği mekanizması kuruyor

- PLA ve ABD ordusu yeni bir iletişim mekanizması konusunda anlaştı - İki ülke genelkurmay başkanlarının Pekin'deki görüşmesinde çerçeve anlaşması imzalandı

Çin ile ABD, askeri iş birliği mekanizması kuruyor

PEKİN (AA) - Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve ABD ordusu arasında yeni bir iletişim mekanizması kurulması konusunda anlaşma yapıldığı bildirildi.

"China Daily"nin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, başkent Pekin'de PLA Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasından bu yana askeri alanda en yüksek düzeyde yapılan bu ziyarette, iki ordu arasında yeni bir iletişim mekanizması kurulması için çerçeve anlaşması imzalandığı belirtildi.

Fang, mevkidaşı Dunford ile yaptığı toplantıda, Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iki ordu arasındaki "dostça" gelişmeleri değerlendirdiğini söyleyerek bu iş birliğinin Çin ile ABD için "tek doğru seçenek" olduğunu ve iki tarafın "mükemmel ortaklık yapabileceğini" dile getirdi.

Çin ordusunun, ABD ordusu ile karşılıklı anlayış ve güveni güçlendirme konusunda istekli olduğunu belirten Fang, PLA'nın iki ülke orduları arasında iş birliğini derinleştirmek, risk ve farklılıkları uygun ve etkili bir yolla yönetmek istediğini ifade etti.

Dunford ise ABD ordusunun PLA ile ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini aktardı. Her iki tarafın aynı sorunları yapıcı bir yolla çözmek için iş birliğini derinleştirme noktasında fırsatlardan yararlanması gerektiğini kaydeden Dunford ise "Pek çok zor konuda aynı görüşü paylaşmıyor olsak da onları çözmek için aynı taahhüdü paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca iki genelkurmay başkanı, Tayvan, Güney Çin Denizi, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Dunford'un Çin'deki programı kapsamında ülkenin kuzeyindeki bir PLA üssünü ziyaret ederek Çin ordusunun tatbikatını izleyeceği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph DunfordÇin Halk Kurtuluş OrdusuFang FınghuiPLA
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