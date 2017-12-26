Çin ile Kuzey Kore arasında petrol ticareti iddiası

SEUL (AA) - Çin ve Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletlerde (BM) alınan yaptırım kararlarını delerek petrol ticareti yaptığı iddia edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noh Kyu-duk, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), Çin ve Kuzey Kore'nin, Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle BM'de alınan yaptırım kararlarını delerek petrol ticareti yaptığına dair iddiaları incelediğini söyledi.

BMGK Kuzey Kore yaptırımları komitesinin, konuyla ilgili araştırmayı yürüttüğünü ifade eden Noh, konuyla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Çin'in, BMGK yaptırımlarını uygulamasının önemini vurgulayan Noh, Seul'ün, Pekin'in konuyla ilgili yapacağı açıklamayı yakından takip edeceğini kaydetti.

Chosun Ilbo gazetesinde yer alan haberde, ABD'ye ait keşif uydularının, ekim ayından bu yana, Çin ile Kuzey Kore arasında deniz yoluyla yaklaşık 30 kez yasa dışı petrol ticareti yapıldığını tespit ettiği öne sürüldü.

BMGK, 22 Aralık'ta, oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlara imza atmıştı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırımların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve yaptırımlarla ekonomik alanı giderek daralan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için çalışıldığı kaydedilmişti.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülmüştü.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalınmıştı.

Çin, eylül ayında, BMGK kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol ürünlerinden sıvılaştırılmış doğalgazın Kuzey Kore'ye satışının kısıtlanması kararının 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilmiş ve tekstil ürünleri ithalatında ise daha önce yapılan ithalat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 10 Aralık'a kadar süre verileceği ve o tarihten sonra ithalatın tamamen durdurulacağı vurgulanmıştı.

Açıklamada, söz konusu yasak ve sınırlamanın, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararları çerçevesinde alındığı, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağı ifade edilmişti.



