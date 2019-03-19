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Çin, İran'dan ithalat yapanlar için özel kredi kanalı kuracak

TAHRAN (AA) - İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend, Çin'in İran'dan ithalat yapacak vatandaşları için özel bir kredi kanalı kuracağını söyledi. Çin-İran Ortak Ekonomi Komisyonu toplantısına katılmak üzere Pekin'de...

Çin, İran'dan ithalat yapanlar için özel kredi kanalı kuracak
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TAHRAN (AA) - İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend, Çin'in İran'dan ithalat yapacak vatandaşları için özel bir kredi kanalı kuracağını söyledi.

Çin-İran Ortak Ekonomi Komisyonu toplantısına katılmak üzere Pekin'de bulunan Dejpesend, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin İran ürünlerini ithal edecek vatandaşları için özel bir kredi kanalı kuracağını belirtti.

Dejpesend, söz konusu kanalın Çinli iş adamlarının İran'dan ürün ihraç etmeleri için teşvik edici bir unsur ve kendileri için de büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin ile İran arasında geçen yıl ocak ayında 3,83 milyar dolar olan ticaret hacmi, bu yılın ilk ayında yüzde 54 azalarak 1,73 milyar dolara geriledi. Geçen yıl aynı dönemde İran'a 1,73 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren Çin'in bu ülkeye ihracatı yüzde 58 düşüşle 722 milyon dolara geriledi.

Çin'in İran'dan ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 2,1 milyar dolardan 1,01 milyar dolar seviyesine düştü.



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