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Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi

- ABD ve Çin'in dış ticaret savaşını sonlandırmak üzere müzakereler yürüttüğü son 1 ay içinde Pekin yönetimi Ivanka Trump'a ait 5 ticari markaya geçici tescil izni verdi - Merkezi Washington'da bulunan Etik ve Sorumluluk İçin Yurttaş İnisiyatifi temsilcisi Jordan Libowitz: - "Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'da çalışırken Çin'de bu kadar çok ticari marka tescili alması zaten sorunlu bir durum"

Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi
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ŞANGAY (AA) - Çin hükümeti, ABD ile dış ticaret müzakerelerinin sürdüğü dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 5 ticari marka için geçici tescil izni verdi.

Çin Marka Tescil Ofisinin verilerine göre ocak ayında Ivanka Trump'a ait aralarında çocuk bakım merkezi, güneş gözlüğü ve finansal aracılık hizmetlerinin bulunduğu 5 ticari markanın kullanım hakkı için geçici tescil izni verildi.

Başvuruları 2016 ve 2017 yıllarında yapılan söz konusu geçici marka tescilleri, 90 gün içinde itiraz edilmemesi halinde onaylanarak kalıcı hale gelecek.

Merkezi Washington'da bulunan Etik ve Sorumluluk İçin Yurttaş İnisiyatifi temsilcisi Jordan Libowitz, Trump'ın ABD ile Çin arasında geçen yıl dış ticaretteki gümrük vergilerinin karşılıklı olarak arttırılmasıyla tırmanan ticaret savaşını önlemek üzere "ateşkes" ilan ederek müzakerelere başladığı bir dönemde kendi adıyla ticari tescillere hak kazanmasının doğurduğu etik sakıncalara işaret etti.

Libowitz, "Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'da çalışırken Çin'de bu kadar çok ticari marka tescili alması zaten sorunlu bir durum. Ancak bunlardan birinin babasının ve kendi adını taşıyan bir vakıf için alınan bağış toplama izni olması ve yönetim kurulunda olduğu söz konusu vakfa kısa süre önce bir dizi yasal ihlal nedeniyle New York Baş Savcısı tarafından soruşturma başlatılmış olması özellikle rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump'ın halen Çin'de 36 aktif marka tescili, 20 marka için ise yanıt bekleyen tescil başvurusu bulunuyor. Trump, markalarının yönetiminde doğrudan ve aktif olarak yer almasa da satışlardaki kar payından yüzde almayı sürdürüyor.

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