Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaatı projesi Taşkent'te ele alındı

TAŞKENT (AA) - Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaatı projesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te görüşüldü.

Kırgızistan Ulaştırma ve Karayolları Bakanı Camşitbek Kalilov, Çin Kalkınma ve Reformlar Devlet Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Zheng Chipping ile Özbekistan Demiryolları Devlet İşletmesi Başkan Yardımcısı Akbar Şukurov'un başkanlığında, üçlü çalışma grubu toplantısı yapıldı.

Çin'den başlayıp Kırgızistan üzerinden Özbekistan'a uzanacak demiryolunun hayata geçirilmesine ilişkin konuların ele alındığı toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun geçeceği güzergah ve projenin diğer detaylarının görüşüldüğü toplantıda, nisan'da Taşkent'te yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Taraflar arasında üçlü çalışma grubu toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak protokol imzalandı.

- "Doğu ile Batı'yı bağlayacak en kısa güzergah"



Kırgızistan Ulaştırma ve Karayolları Bakanı Camşitbek Kalilov, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, projeye Özbekistan'ın da dahil olmasının önemine değinerek, Özbekistan'ın katılımının ardından üç ülke çalışma gruplarının ilk defa bir araya geldiğine işaret etti.

Söz konusu demiryolu hattının, bölge ülkelerinin Avrupa'ya ve diğer bölgelere en kısa yoldan ulaşmak ve ayrıca Çin üzerinden denize açılmak için güncel bir koridor olduğuna dikkati çeken Kalilov, "Projenin hayata geçirilmesiyle bu demiryolu Doğu ile Batı'yı bağlayacak en kısa güzergah olacak." diye konuştu.

Kalilov, nisan ayında yapılması kararlaştırılan toplantıda, Kırgızistan'dan geçecek güzergah konusunda uzlaşma sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

Kırgızistan'ın Taşkent Büyükelçisi Daniyar Siddikov da toplantıda projenin hayata geçirilmesine ilişkin ciddi kararların alındığını belirterek, ağustosta proje tasarısının, gelecek yılın sonuna kadar da projenin mali finansman kaynaklarının belirlenmiş olacağını bildirdi.