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Çin, Kuzey Kore ile petrol ticareti yaptığı iddialarını yalanladı

PEKİN (AA) - Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) alınan yaptırım kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore ile petrol ticareti yaptığı iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de...

Çin, Kuzey Kore ile petrol ticareti yaptığı iddialarını yalanladı

PEKİN (AA) - Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) alınan yaptırım kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore ile petrol ticareti yaptığı iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin sıkı bir şekilde ve bütünüyle BMGK’nin yaptırım kararlarını uyguladığını söyledi.

BMGK kararları çerçevesinde aldıkları önlemlerin güçlü ve etkili olduğunu savunan sözcü Hua, ülkesinin BMGK kararlarını ihlal eden bir eylemde bulunduğuyla ilgili kesin kanıtların ortaya çıkarılması halinde konunun hukuki olarak ele alacağını belirtti.

"Chosun Ilbo" gazetesinde yer alan haberde, ABD'ye ait keşif uydularının, ekim ayından bu yana, Çin ile Kuzey Kore arasında deniz yoluyla yaklaşık 30 kez yasa dışı petrol ticareti yapıldığını tespit ettiği öne sürülmüştü.

BMGK'de, 22 Aralık'ta oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlara imza atılmıştı.

BM'den yapılan açıklamada, yeni yaptırımların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve ekonomik alanı giderek daralan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için çalışıldığı kaydedilmişti.

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülmüştü.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalınmıştı.

Çin, eylül ayında da BMGK kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
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