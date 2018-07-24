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Çin mobil telefon kulesi şirketini halka arz ediyor

- Devlete ait mobil iletişim altyapı işletmecisi China Tower Corp, 8,7 milyar ABD doları değerindeki hissesini halka arz edecek

Çin mobil telefon kulesi şirketini halka arz ediyor

HONG KONG (AA) - Çin'de devlete ait mobil telefon kulesi şirketinin halka arz edileceği bildirildi.

Ülkedeki tüm mobil iletişim altyapısının işletmecisi olan China Tower Corp (Çin Kule Şirketi), 8,7 milyar ABD doları değerindeki hisseyi halka arz edeceğini duyurdu.

Açıklamada, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'nın şirketin operasyonlarını geliştirecek altyapı yatırımlarına ayrılacağı belirtildi.

Şirketin yurt dışında yatırımlara başlayıp başlamayacağına dair bir bilgi verilmedi.

Eğer şirket hedeflenen gelire ulaşabilirse bu 2014 yılında Alibaba Grubunun halka arz edilmesinin ardından bir Çin şirketinin yaptığı en yüksek bedelli halka arz olacak.

Alibaba Grubunun halka arzından 25 milyar dolar gelir elde edilmişti.

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