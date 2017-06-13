Çin, Panama ile diplomatik ilişkilerini başlattı

PEKİN (AA) - Çin, Orta Amerika ülkelerinden Panama ile diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Panama Dışişleri Bakanı İsabel De Saint Malo de Alvarado, başkent Pekin’de bir araya geldi.

Vang ve Alvarado'nun katıldığı toplantıda diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde ortak bildiri imzalandı.

Bakan Vang, Panama’nın imzalanan bildiriyle dünyada sadece bir tane Çin olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin’in tek yasal hükümeti olduğunu ve Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Tayvan adası ile diplomatik ilişkilerini 1954’te kuran Panama’nın anlaşma çerçevesinde ada ile ilişkilerine son vereceğini belirten Vang, bu ortak bildirinin iki ülke ilişkilerinin kurulmasında temel olduğunu dile getirdi.

Vang, Çin ve Panama’nın karşılıklı egemenliğe, çıkarlara saygı ve içişlere müdahale olmaksızın dostane ilişkiler geliştirmek konusunda anlaştığını kaydetti.

Dünyada 90'lı yıllarda 30 civarında ülkenin tanıdığı Tayvan ile Panama’ın diplomatik ilişkilerini kesmesinden sonra bu sayı 20’ye indi.

Sao Tome ve Principe de aralık ayında Çin ile diplomatik ilişkilerini yaklaşık 20 yıl aradan sonra başlatmış ve Tayvan’ı tanımayı bıraktığını açıklamıştı.

Tayvanlı yetkililer, SaoTome ve Principe'nin ada ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden derin üzüntü duyulduğunu bildirmiş, ülkede bulunan diplomatların geri çekileceğini kaydetmişti.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın diğer ülkelerle ilişkisinin Pekin yönetimi üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunuyor.