Çin, parasını

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin para birimi yuanın kurunun dolar karşında istikrarlı tutulacağını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, ABD Hazine Bakanlığınca her 6 ayda bir yayımlanan "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunda Çin’i kur manipülatörü olarak listeye almamasına ilişkin “raporun, uluslararası toplumun fikir birliği ve ortak anlayışa uygun olarak Çin’in döviz kurlarını manipüle etmemesinin sonucu olduğunu" ifade etti.

Çin’in, para birimi devalüasyonu rekabetine girmeyeceğini defalarca tekrar ettiklerini dile getiren Lu Kang, ticaret tartışmaları gibi harici sorunları halletmek için yuanın döviz kurunun kullanmayacağını ve ülkesinin para birimi kurunu temelde istikrarlı ve dengeli bir seviyede tutacağını bildirdi.

Lu Kang, “Çin, ABD’nin döviz kuru konusunu siyasileştirmekten çok, piyasa kanunlarına saygı duymasını ve tarafsız kalmasını umuyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, her 6 ayda bir hazırladığı "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunun Ekim 2018 sayısı bugün yayınlandı.

Çin dahil 13 ülkenin ilgili politikalarını inceleyen rapor, bu ülkeyi para birimi yuanın değerinde yaşanan kayıptan ötürü "döviz manipülatörü" olarak nitelendirebileceği iddialarını boşa çıkarmıştı.

Çin'in döviz kuruna yönelik faaliyetlerinin şeffaf olmamakla eleştirildiği raporda, "Yuanda son dönemde yaşanan değer kaybı Çin'in ABD'ye verdiği ticaret fazlasını muhtemelen büyütecek. ABD Hazinesi, Çin'in rekabetçi manipülasyondan uzak durmaya yönelik taahhütlerine sadık kalmasına ve döviz kuruna rekabetçi nedenlerle müdahale etmemesine büyük önem veriyor." ifadelerine yer verilmişti.