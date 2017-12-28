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Çin polis yönetiminin ÇKP Merkez Komitesine devredilmesi

PEKİN (AA) - Çin polis yönetiminin Devlet Konseyinden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesine devredilmesinin komiteyi güçlendireceği bildirildi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, başkent Pekin’de düzenlediği basın...

Çin polis yönetiminin ÇKP Merkez Komitesine devredilmesi

PEKİN (AA) - Çin polis yönetiminin Devlet Konseyinden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesine devredilmesinin komiteyi güçlendireceği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yetki devrinin ÇKP Merkez Komitesini güçlendireceğini söyledi.

Polis teşkilatının temel yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Rın, ülkenin savunma politikasında da değişliğe gidilmediğini dile getirdi.

Resmi adı Çin Halk Zırhlı Polis Gücü olan polis teşkilatının atamaları ve yönetiminin, 1 Ocak 2018’den itibaren ÇKP Merkezi Komitesi ve ÇKP Merkezi Askeri Komitesi tarafından komuta edileceği dün açıklanmıştı.

Halen Çin Devlet Konseyine bağlı Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yönetilen teşkilat, iç güvenlik, sınır güvenliği, trafik, ulaşım, yangın müdahale, ormanların korunması gibi görevlerden sorumlu.

Teşkilat, 1949’da Çin Halk Kamu Güvenliği Merkezi Kolu adıyla başkent Pekin’de kurulan Çin polis teşkilatı bugünkü adını 1982’de almıştı.


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çinPolis Teşkilatı
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