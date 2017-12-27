Çin polisinin yönetimi ÇKP Merkez Komitesine geçecek

PEKİN (AA) - Çin Devlet Konseyi, polis teşkilatının komutasını Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesine devredecek.

Şinhua ajansının haberine göre, polis teşkilatı 1 Ocak 2018’den itibaren ÇKP Merkezi Komitesi ve ÇKP Merkezi Askeri Komitesi (CMC) tarafından komuta edilecek.



Resmi adı Çin Halk Zırhlı Polis Gücü olan polis teşkilatının atamaları ve yönetimi halen Çin Devlet Konseyine bağlı Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılıyor.

İç güvenlik, sınır güvenliği, trafik, ulaşım, yangın müdahale, ormanların korunması gibi görevlerden sorumlu Çin polis teşkilatı bugünkü adını 1982’de almıştı.

Teşkilat, 1949’da Çin Halk Kamu Güvenliği Merkezi Kolu adıyla başkent Pekin’de kurulmuş ve 1982’ye kadar çeşitli isimler almıştı.