Çin, Sao Tome ve Principe ile diplomatik ilişkileri yeniden başlattı

PEKİN (AA) - Çin, geçen hafta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesen Batı Afrika ülkesi Sao Tome ve Principe ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Sao Tome ve Principe Dışişleri Bakanı Urbino Botelho ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang'ın mevkidaşı Botelho ile yaptığı görüşmede, yaklaşık 20 yıl sonra iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisini esas alan ortak bildiri imzalandı.

Bakanların, Tek Çin İlkesi'nin iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin temeli olarak kabul edilmesi ve kazan-kazan görüşüne dayalı bölgesel iş birliği kurma konularında anlaştığı belirtildi.

Eğitim, kültür, sağlık, turizm, medya ve insani ilişkileri güçlendirme konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.

Batı Afrika ülkesi Sao Tome ve Principe, 1997'de Tayvan ile diplomatik ilişki kurmuş, Çin buna karşılık Batı Afrika ülkesiyle diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Yaklaşık 200 bin nüfuslu Sao Tome ve Principe geçen hafta Tayvan ile ilişkilerini kesmişti. Tayvanlı yetkililer, Sao Tome ve Principe'nin ada ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden derin üzüntü duyulduğunu açıklamış, ülkede bulunan diplomatların geri çekileceğini bildirmişti.

Tayvan'ın dünyada 21 ülkeyle diplomatik ilişkisi bulunuyor. Batı Afrika ülkesinin ada ile ilişkilerini kesmesinden sonra, Çin medyasında bunun sadece bir başlangıç olduğu, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Pekin yönetimine karşı Tek Çin Siyaseti'nin sorgulanması yönünde yaptığı açıklamalara cevap olduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın diğer ülkelerle ilişkisinin Pekin yönetimi üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

