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Çin Sarı Deniz'de askeri tatbikat yaptı

PEKİN (AA) - Çin, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sarı Deniz'de tatbikat yaptığını duyurdu.Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait Liaoning adlı uçak gemisi, uçak gemisine...

Çin Sarı Deniz'de askeri tatbikat yaptı

PEKİN (AA) - Çin, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sarı Deniz'de tatbikat yaptığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait Liaoning adlı uçak gemisi, uçak gemisine konuşlu J-15 tipi savaş jetleri ve helikopterler ile bir filo destroyer katıldı.

Güney Kore ile Çin arasındaki Sarı Deniz'de yapılan tatbikatta J-15 savaş jetleri ve destroyerler senaryo gereği uçak gemisinden kalkma ve havada yakıt ikmali ve hava savaşı gibi görevleri yerine getirdi.

Pekin yönetimi yaklaşık 2 hafta önce de Bohay Körfezi'nde tatbikat yapmıştı. Uçak gemisi Liaoning'in ilk kez kullanıldığı tatbikata 10'ar savaş gemisi ve uçağının katıldığı belirtilmişti.

Çin, ilk uçak gemisini 2012'de orduya teslim etmişti. Eski adı Varyag olan Liaoning isimli geminin platformu, Ukrayna'dan alınmıştı. Liaoning uçak gemisi, 304,5 metre uzunluğunda ve 37 metre genişliğinde.

Pekin yönetimi, tamamen yerli üretim ilk uçak gemisinin inşasına geçen yıl başlamış ve 2020 yılında tamamlayacağını açıklamıştı.

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