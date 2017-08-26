Çin Sudan'ın 24 milyon dolar borcunu düşürdü

HARTUM (AA) - Çin'in Sudan'ın 24 milyon dolar borcunu düşürdüğü ve 75 milyon dolar değerinde yeni bağış yaptığı bildirildi.

Başkent Hartum'da Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Ming ile bir araya gelen Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Hartum ile Pekin arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ve ortak öneme sahip konuları ele aldıklarını kaydetti.

Pekin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Darfur sorunlarında" Hartum'un destekçisi ve müttefiki olduğuna dikkati çeken Gandur, "Çin Devlet Konsey Başkan Yardımcısı Zhang Gao Li ile Sudan Başbakanı Bekri Hasan Salih'in de katıldığı görüşmelerde birtakım anlaşma ve mutabakat zaptları imzalandı." dedi.

Gandur, tarafların Ummu Derman kentinin batısında günde 2 bin küçükbaş, 485 de büyükbaş hayvanın kesiminin yapılacağı 450 milyon yuan maliyetinde bir kesimhane inşa edilmesi konusunda anlaştığı bilgisini verdi.

- Hartum'un 24 milyon dolar borcu düşürüldü

Zhang ise iki ülke arasındaki ortak iş birliğinin güçlendirilmesi için ülkesinin Hartum'a 500 milyon yuan (75 milyon dolar) değerinde yeni bağış yaptığını ve Sudan'ın 160 milyon yuan (24 milyon dolar) borcunu düşürdüğünü ifade etti.

Verimli topraklar ve su kaynakları bakımından Sudan'ın zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Zhang, "Tarım alanında yatırım için buraya modern teknolojiyi getireceğiz. Öte yandan petrol ve doğalgaz imkanları var. İki ülkenin daha fazla fayda temin etmesi için bu alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sudan'ın Çin'e ödemesi gereken borç, 2016 yılının sonunda 2 milyar dolara ulaşmıştı.

Sudan'da 1999'dan bu yana petrol çıkarmada büyük rol oynayan Çin, ülkenin petrol ve gaz alanında bir numaralı stratejik ortağı olarak biliniyor.