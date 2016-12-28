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Çin, Vatikan ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefliyor

- Pekin yönetimi, Vatikan'a Çin ile ilişkilerinde "pragmatist ve esnek tutum benimsemesi" çağrısı yaptı

Çin, Vatikan ile yapıcı ilişkiler kurmayı hedefliyor

PEKİN (AA) - Çin, Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan ile ilişkileri geliştirmek istediğini açıkladı.

Çin Devlet Konseyi Din İşleri İdaresi Direktörü Vang Zuo’an, başkent Pekin’de düzenlenen Katolik Kilisesi 9. Ulusal Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Vatikan ile daha fazla konuda fikir birliği sağlamak ve farklılıkları kucaklamak için yapıcı diyalog kurmayı arzu ettiklerini söyledi.

Vatikan’a, ikili ilişkileri iyileştirmek için "pragmatist ve esnek tutum benimsemesi" çağrısında bulunan Vang, Çin’in ikili ilişkilerde tutarlı ve net olduğunu ifade etti.

Pekin hükümeti, Vatikan'ın Çin'e atadığı piskoposları tanımıyor. Vatikan da papalığın atadığı piskoposların Pekin yönetimi tarafından tanınmasını talep ediyor.

Ülkedeki Katolik piskoposları kendisi seçmek isteyen Çin, ilgili görevlendirmelerin Vatikan tarafından yapılmaya çalışılmasını içişlerine müdahale olarak görüyor.

Vatikan, Çin Komünist Partisinin 1949’da iktidara gelmesinin ardından resmi ilişkilerini Tayvan üzerinden sürdürmüş, Vatikan’ın resmi temsilcisi Çin Ana Kıtası'ndan uzaklaştırılmıştı.

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