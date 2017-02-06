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Çin yapımı büyük yolcu uçağı ilk uçuşunu yapacak

- Ülkenin tamamen yerli yapım olan yolcu uçağı C919, Airbus 320 ve Boing 737 ile rekabet edecek

Çin yapımı büyük yolcu uçağı ilk uçuşunu yapacak

PEKİN (AA) - Çin'in tamamen yerli üretim büyük yolcu uçağının, bu yılın ilk yarısında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi, The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafından üretilen C919 adlı büyük yolcu uçağının gerekli testleri tamamlayarak uçuşa hazır duruma geldiğini duyurdu.

COMAC yetkilisi Li Çiang, uçağın ana bileşenleri ve bağlantı parçalarını denediklerini kaydederek, C919'un testlerden başarıyla geçtiğini dile getirdi.

158-168 yolcu taşıma kapasiteli Çin yapımı yolcu uçağının, 4075 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Geçen yılın sonu itibariyle 21 farklı şirketten 500'ün üzerinde C919 siparişi alan COMAC, bu modelden en az 2 bin adet satmayı planlıyor.

Pekin yönetimi, C919'un halen piyasayı elinde tutan yeni nesil Boing 737 ve geliştirilmiş Airbus 320 yolcu uçakları ile rekabet etmesini hedefliyor.

Çin'in ilk yerli üretim olan bölgesel yolcu uçağı ARJ21, geçen yılın haziran ayında ticari uçuşlara başlamıştı.

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