Çin yolcu uçağı Sydney'e zorunlu iniş yaptı

MELBOURNE (AA) - Çin Doğu Havayolları'na ait yolcu uçağı, sol motor bölümünde delik açılmasının ardından Sydney’e zorunlu iniş yaptı.

Çin Doğu Havayolları, resmi Twitter hesabından MU736 sefer sayılı uçağın motor arızası nedeniyle kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Sydney'e güvenli bir şekilde geri döndüğünü duyurdu.

Şanghay'a gitmek üzere Sydney’den havalanan Airbus A330 tipi uçaktaki yolculardan yaralanan olmadı.

Şirket, uçağın sol motorunda açılan büyük deliğin fotoğraflarını da paylaştı.

Çin Doğu Havayolları Okyanusya Müdürü Kathy Zhang, Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, ‘‘Mürettebat, sol motordaki anormal durumu fark etmiş ve hemen Sydney'e geri dönmeyi karar vermiş. Yolcuların uçuşları, bugün Çin Doğu Havayolları ve diğer şirketlerle yeniden düzenlenecek.’’ ifadelerini kullandı.

Avustralya Taşıma Güvenliği Bürosu müfettişleri tarafından incelemeye alınan uçağın sol motor bölümündeki deliğin nasıl açıldığı henüz bilinmiyor.



