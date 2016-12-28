Çin yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları fırlattı

PEKİN (AA) - Çin, bir çift yüksek çözünürlüklü gözlem uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Şinhua haber ajansına göre, uydular ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Long March 2D (Uzun Yürüyüş) roketiyle gönderilen Gaocing-1 ve Gaocing -2 adlı uydular, Dünya'dan yarım metreye kadar hassas görüntü alabilecek.

Sivil kullanımı öngörülen uyduların, Gaocing-3 ve Gaocing-4 serilerinin de gelecek yıl fırlatılması planlanırken, uyduların, ABD'nin Küresel Konumlama Sistemi GPS'in rakibi olacak Çin'in BeyDou Navigasyon Sistemine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresinin dün yayımladığı "Çin’in 2016'daki Uzay Çalışmaları" adlı beyaz kitapta da Beydou Navigasyon Sistemi'nin 2020'ye kadar 35 uydu ile dünya çapında navigasyon hizmeti vereceği belirtilmişti.

Beyaz kitapta yer alan uzay programına göre, Pekin yönetimi 2020'ye kadar Mars'a, 2030'a kadar da Jüpiter’e insansız uzay aracı göndererek, uzayda keşif ve araştırma faaliyetleri yürütecek.

Çin, geçen hafta atmosferdeki karbondioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için TanSat adlı karbon emisyonu izleme uydusu fırlatmıştı.

Uydunun 3 yıl görev yapacağı ve dünya çapında karbon emisyonu bilgisi toplayacağı aktarılmıştı.







